У лесопарка в Отрадном разрешили построить гостиничный комплекс на 125 номеров

Строительство комплекса запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:020011:4, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 2 595 кв. м, а стоимость по кадастру — 10,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 2 июля 2034 года.