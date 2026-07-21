Еще один незаконный объект начали демонтировать в Алматы

В Алматы приступили к сносу очередного незаконного объекта. Работы ведутся в Медеуском районе по адресу: улица Бегалина, 140. Как сообщили в управлении градостроительного контроля, по решению суда демонтируют двухэтажную пристройку к жилому дому.
«Без архитектурно-планировочного задания и технического проекта хозяйственным способом велись работы по реконструкции существующего жилого дома путем возведения пристройки и надстройки дополнительных помещений», — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в отношении собственника были приняты административные меры. Ему также выдали предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Поскольку требования предписания исполнены не были, управление обратилось в суд.
«Решением Медеуского районного суда иск управления о сносе надстройки и двухэтажной пристройки к жилому дому удовлетворен», — сообщили в управлении.
В настоящее время демонтаж объекта собственник проводит самостоятельно во исполнение судебного решения.