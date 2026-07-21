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Еще один незаконный объект начали демонтировать в Алматы

В Медеуском районе Алматы начали снос двухэтажной незаконной пристройки к жилому дому. Демонтаж ведется по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: акимат Алматы

В Алматы приступили к сносу очередного незаконного объекта. Работы ведутся в Медеуском районе по адресу: улица Бегалина, 140. Как сообщили в управлении градостроительного контроля, по решению суда демонтируют двухэтажную пристройку к жилому дому.

«Без архитектурно-планировочного задания и технического проекта хозяйственным способом велись работы по реконструкции существующего жилого дома путем возведения пристройки и надстройки дополнительных помещений», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в отношении собственника были приняты административные меры. Ему также выдали предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Поскольку требования предписания исполнены не были, управление обратилось в суд.

«Решением Медеуского районного суда иск управления о сносе надстройки и двухэтажной пристройки к жилому дому удовлетворен», — сообщили в управлении.

В настоящее время демонтаж объекта собственник проводит самостоятельно во исполнение судебного решения.