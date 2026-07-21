Альтернативные способы оплаты завоёвывают рынок: клиенты банков всё чаще отказываются от классических карт

За первые пять месяцев года клиенты банка совершили около 570 миллионов платежей через эти каналы — это на 60% больше, чем годом ранее. Общий объём трат превысил 660 миллиардов рублей (рост на 57%). При этом средний чек при использовании альтернативных инструментов оказался на 60% выше, чем при оплате картой: это говорит о том, что пользователи не просто чаще платят бесконтактно, но и активнее совершают покупки.