Альтернативные способы оплаты завоёвывают рынок: клиенты банков всё чаще отказываются от классических карт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тренд на бесконтактные платежи уверенно набирает обороты.
В ВТБ приводят статистику, которая подтверждает: в 2026 году альтернативные способы оплаты — платёжные стикеры, Система быстрых платежей (СБП) и сервис ВТБ Pay — становятся для пользователей не просто удобной опцией, а основным инструментом расчётов.
За первые пять месяцев года клиенты банка совершили около 570 миллионов платежей через эти каналы — это на 60% больше, чем годом ранее. Общий объём трат превысил 660 миллиардов рублей (рост на 57%). При этом средний чек при использовании альтернативных инструментов оказался на 60% выше, чем при оплате картой: это говорит о том, что пользователи не просто чаще платят бесконтактно, но и активнее совершают покупки.
Особенно ярко тренд прослеживается на примере Pay-сервиса: он демонстрирует почти двукратный рост показателей. С января по май через него прошло более 120 миллиардов рублей — это в 2,3 раза больше прошлогоднего результата, а число операций достигло 158 миллионов (рост в 2,2 раза). Популярность сервиса во многом объясняется его функциональностью: платить можно касанием смартфона даже без доступа к интернету. Дополнительный стимул для пользователей — доступность сервиса на iPhone и возможность получать кешбэк рублями.
Не сдают позиций и платёжные стикеры: они остаются одним из самых востребованных инструментов. За отчётный период клиенты провели через них 238 миллионов операций на сумму 175 миллиардов рублей — число операций выросло в 1,4 раза по сравнению с 2025 годом. Это подтверждает, что стикеры стали как простым и надёжным способом оплаты в повседневной жизни.
Стабильно растёт и доля СБП: объём переводов через систему достиг 365 миллиардов рублей (в 1,4 раза выше прошлогоднего уровня), а количество транзакций составило 172 миллиона — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Скорость и удобство сервиса делают его всё более привлекательным для регулярных расчётов.
По словам Алексея Охорзина, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, гибкость платёжных инструментов напрямую влияет на поведение клиентов. Так, средний чек пользователей, которые применяют сразу несколько способов оплаты, достигает 42 тысяч рублей — это на 60% больше, чем у тех, кто пользуется только дебетовой картой.
Таким образом, переход на альтернативные способы оплаты — уже не временный тренд, а устойчивая модель потребительского поведения: клиенты выбирают скорость, удобство и разнообразие инструментов, и банки активно подстраиваются под эти запросы.