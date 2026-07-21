Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

Бюджетное учреждение находится в поисках ведущего специалиста по закупкам с высшим образованием и опытом работы не менее года. Кандидат должен знать требования ФЗ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, владеть навыками работы на электронных торговых площадках и в ЕИС, а также выполнять функции контрактного управляющего. В обязанности войдут подготовка и проведение закупочных процедур, разработка технических заданий и проектов контрактов, сбор ценовой информации, ведение реестра контрактов в ЕИС, а также приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, график работы 5/2 с 9:00 до 17:00, ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, премии в течение года и зарплату от 68 до 75 тыс. руб.