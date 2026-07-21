Нижегородским водителям не будут отменять штрафы за ожидание в очереди на АЗС

По данным ГУ МВД, с середины июня 2026 года подобных случаев в Нижегородской области не зарегистрировано. Тем не менее водителям рекомендуют заранее оценивать дорожную обстановку и не выстраиваться в очередь там, где действует запрет на остановку. Чтобы избежать штрафа, следует дождаться возможности подъехать к заправке, не занимая место в зоне действия знака.