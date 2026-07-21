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Лукашенко указал на факты «крышевания» кражи топлива

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко указал на выявленные во время уборочной кампании преступления, в том числе воровство топлива.

Источник: Sputnik.by

«Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений», — цитирует президента БелТА.

Среди основных преступлений Лукашенко назвал хищение комплектующих и запасных частей, а также взяточничество.

Но на первом месте, по его словам, воровство горюче-смазочных материалов. Вместе с тем белорусский лидер обратил внимание, что это уже застарелая проблема, а результаты представленного мониторинга свидетельствуют о том, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава.

«Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности», — добавил он.

При этом президент признался, что его особенно возмущают некоторые факты «крышевания». По его словам, некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими ворами, входят с ними в долю, «как в лихие 90-е».

«Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим», — заявил глава государства.

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