Лукашенко указал на факты «крышевания» кражи топлива

«Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений», — цитирует президента БелТА.
Среди основных преступлений Лукашенко назвал хищение комплектующих и запасных частей, а также взяточничество.
Но на первом месте, по его словам, воровство горюче-смазочных материалов. Вместе с тем белорусский лидер обратил внимание, что это уже застарелая проблема, а результаты представленного мониторинга свидетельствуют о том, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава.
«Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности», — добавил он.
При этом президент признался, что его особенно возмущают некоторые факты «крышевания». По его словам, некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими ворами, входят с ними в долю, «как в лихие 90-е».
«Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим», — заявил глава государства.