Воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли на 2027 год

Напомним, останцы Триумфальной арки и участок мостовой XIX века обнаружили на улице Советской во время инженерных изысканий. Позже специалисты подтвердили их подлинность и установили, что сооружение относится к дореволюционному периоду. Историческая арка была построена по проекту архитектора Федора Шехтеля к приезду императора Николая II на Всероссийскую промышленно-художественную выставку 1896 года. После подтверждения исторической ценности объекта было принято решение восстановить копию арки рядом с сохранившимися останцами и создать здесь музейное пространство.