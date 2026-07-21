Почему в Казахстане до сих пор нет собственного автомобильного бренда

«Каждая страна, которая занимается производством автомобилей, наверное, стремится к созданию собственного бренда, но не у каждой есть собственный бренд. Это 15−20 стран в мире. Даже у крупных стран нет своего бренда. Сейчас по “Протону” (ранее говорили, что на его базе будет создаваться наш собственный автомобильный бренд — Ред.) у нас четкой информации нет, этот проект в проработке. Идут переговоры у “Байтерека”, но конкретики нет, — заявил Нагаспаев.