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Почему в Казахстане до сих пор нет собственного автомобильного бренда

Глава Минпромышленности и строительства на брифинге в кабмине рассказал, что делается для развития отечественного автопрома, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил, что собственный автомобильный бренд — это один из вариантов улучшения имиджа страны.

«Каждая страна, которая занимается производством автомобилей, наверное, стремится к созданию собственного бренда, но не у каждой есть собственный бренд. Это 15−20 стран в мире. Даже у крупных стран нет своего бренда. Сейчас по “Протону” (ранее говорили, что на его базе будет создаваться наш собственный автомобильный бренд — Ред.) у нас четкой информации нет, этот проект в проработке. Идут переговоры у “Байтерека”, но конкретики нет, — заявил Нагаспаев.

Между тем, по его словам, перед руководством автокомпаний стоит задача по созданию собственного бренда.

«Министерство только “за” и будет поддерживать. Но это процесс. Надо понимать, что в погоне за имиджем мы не можем этот вопрос решить за один день. Мы не можем назвать конкретную марку и что за основу берем, но переговоры введутся, и в ближайшем будущем этот вопрос будет решен», — заверил министр.