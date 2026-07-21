Нижнекамцы смогут экономить до 64% на проезде по участку М12

Для автомобилистов будут доступны абонементы на 10, 30 и 60 поездок. В зависимости от выбранного пакета стоимость одной поездки для легкового автомобиля составит 195, 160 или 100 рублей соответственно. По словам Беляева, экономия по сравнению с обычным тарифом может достигать 64%.