Почти 200 школьников не сдали ЕГЭ в Нижегородской области

В Нижегородской области 185 выпускников не преодолели пороговые значения на ЕГЭ в текущем году. Такие сведения предоставило ИА «В городе N» со ссылкой на региональное Министерство образования.
Для получения аттестата школьникам требовалось достичь минимальных баллов, утверждённых Рособрнадзором. Так, по русскому языку порог составил 24 балла, а по базовой математике необходимо было получить оценку не ниже «тройки». Для остальных предметов установлены индивидуальные минимальные пороги — они варьируются в диапазоне от 22 до 42 баллов в зависимости от учебной дисциплины.
Выпускники, не сумевшие сдать экзамены, смогут воспользоваться правом на пересдачу. Обязательные предметы разрешено сдать повторно в сентябре, а дисциплины по выбору — в 2027 году.
Ранее 11 нижегородских выпускников добились 100 баллов после пересдачи ЕГЭ.