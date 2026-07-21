Почти 200 школьников не сдали ЕГЭ в Нижегородской области

Для получения аттестата школьникам требовалось достичь минимальных баллов, утверждённых Рособрнадзором. Так, по русскому языку порог составил 24 балла, а по базовой математике необходимо было получить оценку не ниже «тройки». Для остальных предметов установлены индивидуальные минимальные пороги — они варьируются в диапазоне от 22 до 42 баллов в зависимости от учебной дисциплины.