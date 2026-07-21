В центре Челябинска под комплексную застройку отдают почти 14 гектаров

Реализация КРТ должна пройти путем заключения договора «с правообладателями расположенных в ее границах объектов недвижимого имущества, выразившими в письменной форме согласие на заключение договора». Если последует отказ — «реализация комплексного развития территории будет осуществляться по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения торгов в целях заключения договора о КРТ».