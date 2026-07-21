В центре Челябинска под комплексную застройку отдают почти 14 гектаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из распоряжения администрации города. Документ подписан 21 июля.
«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в микрорайоне, ограниченном улицами Елькина, Тимирязева, Цвиллинга, Овчинникова (территория № 1), в Советском районе, общей площадью 13,9 га», — говорится в тексте.
Реализация КРТ должна пройти путем заключения договора «с правообладателями расположенных в ее границах объектов недвижимого имущества, выразившими в письменной форме согласие на заключение договора». Если последует отказ — «реализация комплексного развития территории будет осуществляться по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения торгов в целях заключения договора о КРТ».
Предельный срок реализации решения — не более 10 лет. Конкретные параметры объектов капитального строительства будет определены «с учетом обеспеченности территории комплексного развития объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур».
Одновременно признано утратившим силу распоряжение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова, Елькина.