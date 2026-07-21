УК отремонтировала отмостку дома в Канавинском районе после вмешательства ГЖИ

Как рассказал начальник Нижегородского заречного отдела Госжилинспекции Руслан Черемискин, во время осмотра инспекторы обнаружили многочисленные трещины, выбоины, а местами отмостка и вовсе отсутствовала. После предписания коммунальщики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из песка и щебня, установили бордюрный камень и уложили новый асфальт. Общая площадь ремонта составила почти 150 квадратных метров. Кроме того, рабочие установили решетки на продухи и оборудовали систему отвода дождевых вод.