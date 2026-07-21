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В Псковской области отменили систему «чет-нечет» на заправках

В Псковской области 21 июля отменили систему отпуска топлива по принципу «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, эта мера выполнила свою задачу и теперь создает больше неудобств, чем пользы. Власти намерены сделать ставку на борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов топлива.

Как отметил глава региона, ситуация с обеспечением бензином в Пскове и Псковском районе практически стабилизировалась. Основные сложности сохраняются на юге области, где из-за недостаточных объемов поставок бензина АИ-95 от «Сургутнефтегаза» возникают перебои. На заседании оперативного штаба компании рекомендовали перераспределить лимиты топлива, направив большую часть АИ-95 в южные районы региона.