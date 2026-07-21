Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Гайве в Перми начали строить разворотное кольцо у новой поликлиники

Задачу обеспечить транспортную доступность на этом участке ставил губернатор Дмитрий Махонин.

Строительство разворотного кольца у новой поликлиники на улице Писарева, 56 началось в Перми, сообщил мэр города Эдуард Соснин.

Задачу обеспечить транспортную доступность на этом участке ставил губернатор Дмитрий Махонин, а также этот вопрос поднимали жители Гайвы. Подрядчик уже провёл подготовительные работы и приступил к устройству основания и установке бордюров.

Здесь также появятся асфальтовое покрытие, тротуар и пешеходный переход — чтобы подходы к медучреждению были удобными для маломобильных групп и мам с колясками.

Объект планируют сдать до конца месяца. После открытия кольца для удобства жителей продлят маршрут автобуса № 22 — он будет доезжать до перекрёстка с Воркутинской в обе стороны.

Напомним, новая поликлиника открылась весной 2026 года. Четырёхэтажное здание оснастили кабинетами терапевтов и узких специалистов.