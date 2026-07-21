На Гайве в Перми начали строить разворотное кольцо у новой поликлиники

Строительство разворотного кольца у новой поликлиники на улице Писарева, 56 началось в Перми, сообщил мэр города Эдуард Соснин.
Задачу обеспечить транспортную доступность на этом участке ставил губернатор Дмитрий Махонин, а также этот вопрос поднимали жители Гайвы. Подрядчик уже провёл подготовительные работы и приступил к устройству основания и установке бордюров.
Здесь также появятся асфальтовое покрытие, тротуар и пешеходный переход — чтобы подходы к медучреждению были удобными для маломобильных групп и мам с колясками.
Объект планируют сдать до конца месяца. После открытия кольца для удобства жителей продлят маршрут автобуса № 22 — он будет доезжать до перекрёстка с Воркутинской в обе стороны.
Напомним, новая поликлиника открылась весной 2026 года. Четырёхэтажное здание оснастили кабинетами терапевтов и узких специалистов.