В Пермском округе начали капремонт моста через реку Бабку

Капитальный ремонт моста через реку Бабку начался в посёлке Кукуштан, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Старое сооружение 1970-х годов — единственная дорога, связывающая посёлок с деревней Зайково и садоводческими товариществами. По ней добираются до больницы, школы и детсада.
Подрядчику предстоит заменить шесть опор на четыре, отремонтировать пролётное строение, лестничные сходы и конусы сооружения, обустроить подходы и освещение, а деревянное покрытие заменить на асфальтобетон.
Сейчас строится временный мост — он обеспечит проезд на время основных работ. Готовность временной переправы — 5%.
Завершить работы планируется в 2027 году.
Напомним, движение по второй очереди моста через Егошиху откроется осенью 2026 года. Объект соединит Свердловский и Мотовилихинский районы.