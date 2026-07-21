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В Пермском округе начали капремонт моста через реку Бабку

Работы планируется завершить в 2027 году.

Капитальный ремонт моста через реку Бабку начался в посёлке Кукуштан, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Старое сооружение 1970-х годов — единственная дорога, связывающая посёлок с деревней Зайково и садоводческими товариществами. По ней добираются до больницы, школы и детсада.

Подрядчику предстоит заменить шесть опор на четыре, отремонтировать пролётное строение, лестничные сходы и конусы сооружения, обустроить подходы и освещение, а деревянное покрытие заменить на асфальтобетон.

Сейчас строится временный мост — он обеспечит проезд на время основных работ. Готовность временной переправы — 5%.

Завершить работы планируется в 2027 году.

Напомним, движение по второй очереди моста через Егошиху откроется осенью 2026 года. Объект соединит Свердловский и Мотовилихинский районы.