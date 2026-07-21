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До 131 тысячи рублей выросли зарплаты водителей транспорта в Нижнем

В регионе фиксируют рост доходов и увеличение штата водителей автобусов, электробусов и троллейбусов.

В Нижнем Новгороде выросли средние заработные платы водителей общественного транспорта. Самый высокий уровень доходов зафиксирован в АО «Нижегородпассажиравтотранс», где во втором квартале средняя зарплата водителя составила 131 тысячу рублей. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Также достойную оплату труда предлагают и в ГП НО «Нижегородэлектротранс». Средняя заработная плата водителя электробуса достигнла 118 тысяч рублей, а водители троллейбусов получают в среднем около 109 тысяч рублей.

Рост зарплат способствует привлечению новых кадров в отрасль. С начала года штат «Нижегородэлектротранса» пополнился на 33 водителя (из них 22 человека сели за руль электробусов), а в «Нижегородпассажиравтотранс» за год пришли работать еще 20 человек.

Ранее сообщалось, что названы профессии с наибольшим ростом зарплат в Нижегородской области.