До 131 тысячи рублей выросли зарплаты водителей транспорта в Нижнем

Рост зарплат способствует привлечению новых кадров в отрасль. С начала года штат «Нижегородэлектротранса» пополнился на 33 водителя (из них 22 человека сели за руль электробусов), а в «Нижегородпассажиравтотранс» за год пришли работать еще 20 человек.