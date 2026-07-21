В Тольятти запустили производство фар и фонарей

На предприятии создадут 357 новых рабочих мест. Благодаря льготному финансированию удалось приобрести сборочные линии, термопластавтоматы, проверочные комплексы и другое оборудование. Когда производство выйдет на полную мощность, объем продукции составит до 1,3 миллионов изделий в год.