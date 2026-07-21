«Евдокия» возобновила проходку нижегородского метро после первых 100 метров

Тоннелепроходческий комплекс «Евдокия», который строит левый перегонный тоннель Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, возобновил работу после прохождения первых 100 метров. За это время специалисты смонтировали более 70 колец высокоточной железобетонной обделки тоннеля на участке от монтажного котлована за станцией «Горьковская» в направлении площади Свободы, сообщает телеграм-канал «МетроНН».