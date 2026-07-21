Увеличить штрафы за сброс мусора из машин предложили нижегородские депутаты

Комитет по экологии Законодательного собрания Нижегородской области разработал проект поправок в КоАП РФ, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за незаконный сброс отходов из транспортных средств. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
По мнению авторов инициативы, нынешние штрафные санкции не выполняют сдерживающей роли: доходы нарушителей существенно превышают размер наказания, а выявление подобных правонарушений остаётся трудоёмкой задачей.
Сейчас КоАП устанавливает следующие размеры штрафов: для граждан — 10−15 тысяч рублей, для должностных лиц — 20−30 тысяч, для организаций — 30−50 тысяч рублей. Предлагаемые изменения предполагают повышение сумм: для физических лиц — до 50−70 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц — до 150−200 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения санкции планируют сделать ещё строже: гражданам может грозить штраф до 150 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, юридическим — до 500 тысяч рублей, причём с конфискацией транспортного средства. Если отходы были выгружены вне специализированного полигона с использованием мусоровоза, размер штрафа для граждан может достичь 500 тысяч рублей, для должностных лиц — 800 тысяч, а для юрлиц — 1,2 миллиона рублей.
Законодатели также хотят устранить существующий правовой пробел: сейчас невозможно арестовать мусоровоз, принадлежащий организации, если им управлял гражданин, а значит, нельзя изъять средство совершения правонарушения. Проект предусматривает возможность конфискации транспортных средств, в том числе принадлежащих физическим лицам, при повторном нарушении.
Дополнительно предлагается расширить перечень технических средств, допустимых для фиксации нарушений: в него хотят включить любые камеры, способные зафиксировать время и место сброса мусора.
Инициатива получила поддержку депутатов; рассмотрение законопроекта запланировано на заседании Законодательного собрания 30 июля.
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