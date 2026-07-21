Увеличить штрафы за сброс мусора из машин предложили нижегородские депутаты

В случае повторного нарушения санкции планируют сделать ещё строже: гражданам может грозить штраф до 150 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, юридическим — до 500 тысяч рублей, причём с конфискацией транспортного средства. Если отходы были выгружены вне специализированного полигона с использованием мусоровоза, размер штрафа для граждан может достичь 500 тысяч рублей, для должностных лиц — 800 тысяч, а для юрлиц — 1,2 миллиона рублей.