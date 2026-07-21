ВТБ и М2: рынок неипотеки снизился на 10% по итогам первого полугодия

Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках, проведенных на платформе М2, составила 6,1 млн рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). Если смотреть на сегменты рынка по отдельности, то на вторичном рынке средний «чек» сделки немного вырос — на 3%, до 6,2 млн рублей, а на первичном, напротив, снизился — на 14%, с 7,1 млн рублей до 6,1 млн рублей.