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В Самарской области ограничат цены на АЗС независимых компаний

Цены на автозаправках независимых компаний в Самарской области планируется ограничить. Соответствующие меры поручил выработать и принять чиновникам совместно с прокуратурой губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом стало известно на оперативном совещании во вторник, 21 июля.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, по поручению губернатора Самарской области будет изучен опыт других регионов РФ в части мер по снижению спекулятивного спроса на топливо.

Ранее в Самарской области ввели ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива. В регионе установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин — не более 40 л, дизельное топливо — не более 100 л для легкового автомобиля и не более 300 л для грузового автомобиля.

Жители региона регулярно жалуются властям на огромные очереди и нехватку топлива на местных АЗС.

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