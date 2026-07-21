В Самарской области ограничат цены на АЗС независимых компаний

Ранее в Самарской области ввели ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива. В регионе установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин — не более 40 л, дизельное топливо — не более 100 л для легкового автомобиля и не более 300 л для грузового автомобиля.