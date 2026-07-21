Адская духота в троллейбусах валит волгоградцев с ног

«Вчера, в понедельник, в 22.10, на 7-й Гвардейской зашла в троллейбус № 9. Людей полно, все мокрые, вытирают пот со лба. Пробралась к водителю, попросила включить кондиционер, развел руками и сказал, что не работает. Было очень душно, окна узенькие, и т.к. народа было много, они вообще не помогали, двум людям стало плохо», — пишут очевидцы.