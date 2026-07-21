Адская духота в троллейбусах валит волгоградцев с ног

Нестерпимый июльский зной стал поводом для жалоб жителей Волгограда, которым приходится пользоваться общественным транспортом. Горожане в соцсетях делятся: в вагонах некоторых маршрутов автобусов и троллейбусов страшная духота, кондиционеры не работают, а открытые окна не спасают.
«Вчера, в понедельник, в 22.10, на 7-й Гвардейской зашла в троллейбус № 9. Людей полно, все мокрые, вытирают пот со лба. Пробралась к водителю, попросила включить кондиционер, развел руками и сказал, что не работает. Было очень душно, окна узенькие, и т.к. народа было много, они вообще не помогали, двум людям стало плохо», — пишут очевидцы.
В другом конце города волгоградцы пожаловались на сауну в троллейбусе № 15а и автобусе № 77. Пассажиры чувствовали себя предельно некомфортно и обратились к водителям с просьбой включить систему охлаждения. Но просьбы были проигнорированы.
В МУП «Метроэлектротранс» отмечают, что практически весь подвижной состав городского общественного транспорта оснажен системами, охлаждающими воздух в салоне, и в жаркую погоду эти системы находятся в рабочем состоянии.
Ранее сообщалось об увеличении лимита на отпуск бензина в Волгограде.