Рыбоводы Армении вышли на протест из-за закрытия экспорта в РФ

«Европейский рынок недоступен для нас. Те объемы, которые у нас сейчас есть, — 15 тыс. т живой рыбы, реализовать на европейском рынке нереально. Кроме того, в холодильниках остается продукция, которая была возвращена с границы России», — цитирует издание выступление руководителя Рыбоводческого союза Гора Григоряна.
Глава объединения рыбоводов отметил, что бизнес, занимающийся разведением рыбы, приветствует выход на новые рынки, но на старте требуется поддержка. «Нужна кропотливая работа, нельзя утверждать, что европейский потребитель так уж и ждет нашу рыбу», — уточнил он.
По его словам, некоторые хозяйствующие субъекты отрасли в 2025 году обращались по вопросу экспорта в Европу. Однако до сих пор они не смогли оформить регистрацию. Григорян подчеркнул: на протяжении многих лет рыбоводы и экспортеры изучали разные рыночные площадки. Именно на основе анализа они выбрали российское направление, которое теперь недоступно.
В начале июня Россельхознадзор временно остановил сертификацию рыбы и рыбной продукции из Армении. Уже к 26 июня ограничения затронули всю продукцию этого сектора.
Министр экономики Армении Геворг Папоян накануне сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что европейский рынок теперь открыт для армянской рыбы. По его словам, местные компании впервые получили возможность отправлять рыбу и рыбную продукцию в страны Евросоюза.