Рыбоводы Армении вышли на протест из-за закрытия экспорта в РФ

По его словам, некоторые хозяйствующие субъекты отрасли в 2025 году обращались по вопросу экспорта в Европу. Однако до сих пор они не смогли оформить регистрацию. Григорян подчеркнул: на протяжении многих лет рыбоводы и экспортеры изучали разные рыночные площадки. Именно на основе анализа они выбрали российское направление, которое теперь недоступно.