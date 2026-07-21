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Беларусь будет поставлять крупные партии сухого молока в Индонезию

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Поставки сухих молочных и цельномолочных продуктов в Индонезию уже идут, сообщил Sputnik замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в рамках визита главы государства Александра Лукашенко в Индонезию были заключены «очень емкие контракты» на поставки сухого молока в эту страну.

Замминистра добавил, что задача белорусской стороны сейчас — представить индонезийцам весь ассортимент молочной продукции. Представитель ведомства пояснил, что в этой стране очень большой объем таких товаров импортируется — три четверти продуктов из молока.

«Мы могли бы успешно конкурировать с европейскими, с новозеландскими поставщиками», — уверен Яковчиц.

Молочные продукты из Беларуси широко представлены на национальном стенде выставки Food & Hospitality Indonesia, которая проходит с 21 по 24 июля в Джакарте. Это одна из крупнейших отраслевых экспозиций в Юго-Восточной Азии. В нынешнем году ее организуют в 20-й раз.

Среди участников выставки более 700 компаний-экспонентов примерно из 40 государств: Китая, России, США, Канады, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда и других.

Общая площадь экспозиции превышает 35 тыс. «квадратов» и объединяет ряд мероприятий: Hotelex Indonesia, Finefood и Retail Indonesia.

Как отметил, в свою очередь, посол Беларуси в Индонезии Роман Романовский, тот факт, что белорусская продукция, и не только молочная, впервые представлена на этой выставке, — это знаковое событие в контексте недавнего визита президента Беларуси в эту страну.

«Мы очень рады тому, что в Индонезию смогли приехать наши ведущие производители молочной, кондитерской продукции. Они смогли представить свои товары индонезийскому потребителю», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что стенды интересны как бизнесу, так и простым обывателям.

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