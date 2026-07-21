В Перми с 1 августа откроют движение по новому участку трассы ТР-53

Техническое движение по новому участку трассы ТР-53 от улицы Уинской до моста через Талажанку запустят 1 августа, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Дорожники возвели тоннель, соединивший первый и второй этапы, и сейчас укладывают верхний слой асфальта. Параллельно обустраивают тротуары.
Вдоль трассы монтируют шумозащитные экраны — уже установили около 200 секций, всего их будет больше 900. Это должно снизить шум для жителей соседних домов.
Осенью завершат строительство всего участка. Дорогу свяжут с проспектом Октябрят и улицей Сапфирной. Это сократит время пути из отдалённых районов в центр города. Готовность объекта составляет 70%.
Напомним, капитальный ремонт моста через реку Бабку начался в посёлке Кукуштан.