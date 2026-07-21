Стала известна стоимость товаров, которые могу подешеветь в 2 раза

«Точкой отсчета для снижения стоимости служит зима. Летом цены могут упасть на величину от 20 до 50%. Это определяется объемами предложения и тем, выращиваются ли данные культуры в России. Максимальное падение цен я прогнозирую во фруктовом и овощном сегментах. Прежде всего это касается яблок: прямо сейчас происходит переоценка старых сортов, их реализуют с дисконтом. В августе, когда наступит пик сбора, также существенно снизятся цены на персики и абрикосы», — отметил Бархота.