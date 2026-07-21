Стала известна стоимость товаров, которые могу подешеветь в 2 раза. Об этом изданию «Абзац» рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота.
Так, по мнению специалиста, ключевым фактором удешевления станет поступление свежего российского урожая и необходимость ритейлеров быстро реализовать остатки продукции прошлого года.
«Точкой отсчета для снижения стоимости служит зима. Летом цены могут упасть на величину от 20 до 50%. Это определяется объемами предложения и тем, выращиваются ли данные культуры в России. Максимальное падение цен я прогнозирую во фруктовом и овощном сегментах. Прежде всего это касается яблок: прямо сейчас происходит переоценка старых сортов, их реализуют с дисконтом. В августе, когда наступит пик сбора, также существенно снизятся цены на персики и абрикосы», — отметил Бархота.
Эксперт подчеркнул, что сезонное падение затронет не только местные фрукты, но и отдельные виды цитрусовых, тогда как прайс на экзотические зарубежные продукты останется прежним из-за курсовой волатильности.
«Апельсины и мандарины сегодня стоят меньше, чем в холодный сезон, поскольку в государствах-поставщиках идет сбор нескольких урожаев за год, а магазины уменьшают свою маржу ради привлечения покупателей. На фоне увеличения сборов овощей подешевеют баклажаны, кабачки, картофель и морковь. Ретейлеры будут активнее применять промоакции для скорейшей ликвидации складских остатков. При этом авокадо сохранит текущую цену: это чистый импорт, чья себестоимость напрямую зависит от валютных курсов, а спрос со стороны общепита держится на одном уровне весь год», — заключил Андрей Бархота.
Ранее сообщалось, что сливочное масло и сыр рекордно подешевели в Нижегородской области с начала года.