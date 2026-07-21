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Парк, трамваи, пересадочный узел. Как будет развиваться юг Волгограда

О дальнейшем развитии Красноармейского района Волгограда шла речь на встрече главы региона Андрея Бочарова с местными жителями. Прежде в ходе рабочей поездки губернатор побывал на ключевых объектах дорожно-транспортной сети.

О дальнейшем развитии Красноармейского района Волгограда шла речь на встрече главы региона Андрея Бочарова с местными жителями. Прежде в ходе рабочей поездки губернатор вместе с мэром Владимиром Марченко побывал на ключевых объектах дорожно-транспортных проектов на юге областного центра. Одним из первых посетил новый парк, а также территорию, где будет организован транспортный узел. Как изменится район уже в ближайшее время — в материале vlg.aif.ru.

45 км: какие дороги обновят на юге Волгограда.

Открытие моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) позволило вывести основной поток транзитного транспорта выходит напрямую на элистинское и астраханское направления. Следующим решением было обновить улицы Красноармейского района.

В работе — около 45 километров дорог. Ключевой объект — проспект Героев Сталинграда в границах улиц Лазоревой и Удмуртской. Протяженность участка — 3,4 километра. Планируется заменить дорожное покрытие, установить 13 новых остановочных павильонов, 16 светофоров, обустроить тротуары и огородить из от проезжей части.

В рамках нацпроекта капитально ремонтируется Сарептский путепровод: обновить мостовое полотно, установить новые деформационные швы, композитные карнизные блоки и современные барьерные ограждения планируется уже в сентябре.

В планах — капремонт старого моста через ВДСК с полным циклом восстановительных работ.

Покрытие намерены привести в порядок на улицах Лазоревая, Латвийская, Плеханова — всего шесть километров. Дорога должна быть расширена, появятся остановочные карманы для общественного транспорта. Обновляется подъездная дорога к посёлку Татьянка-2.

Чтобы повысить транспортную доступность 15-й больницы СМП, расширят проезжую часть улицы Изобильная, организуют новый выезд на проспект Героев Сталинграда.

Одновременно ремонтируется пять дворовых проездов на проспекте Героев Сталинграда, бульваре Энгельса, улицах Остравская и 50 лет Октября.

ТПУ: как изменится схема движения.

В ходе предыдущей рабочей поездки в Красноармейский район шла речь о создании на юге Волгограда транспортно-пересадочного узла.

ТПУ «Заканальный» возводится неподалёку от одноименной железнодорожной станции. Стоянка будет вмещать 40 единиц общественного транспорта. Перехватывающая парковка — 50 личных автомобилей. Подрядчику предстоит обустроить комфортную зону отдыха для водителей. Предполагается, что создание пересадочного узла разгрузит улицы района и систематизирует движение.

Изменится схема движения у кинотеатра «Юбилейный» и на прилегающих автодорогах. Здесь будут размещены дополнительные парковочные места, установлен вызывной светофор. Таким образом будет оптимизирована нагрузка на транспортную сеть, систематизировано движение автомобилей и пешеходов.

В район уже направлено 70 новых автобусов большого класса, в 2026 году на протяженный маршрут № 2 поставят еще пять автобусов особо большого класса для работы в часы пик.

На востребованный у горожан маршрут трамвая № 11, которым ежедневно пользуются больше 15 тысяч пассажиров, направят вагоны, модернизированные на заводе «ВЭТА». В 2027 году планируется модернизация депо № 3 — трамвайных путей, контактной сети и системы энергоснабжения с заменой оборудования двух тяговых подстанций. Проектирование уже идет.

86 проектов, 300 млрд рублей.

На встрече с жителями губернатор Андрей Бочаров напомнил: в августе 2025-го было принято решение о создании отдельной подпрограммы развития Красноармейского района в составе 10-летней комплексной программы развития Волгограда.

«Мы исходили из особенностей географического положения и транспортно-логистического значения территории, большого числа расположенных здесь промышленных предприятий и социальных объектов, а также объема накопившихся в проблемных вопросов, особенно в дорожно-транспортной сфере», — пояснил глава региона, подчеркнув: работа по всем направлениям продолжается.

Более подробно о выполнении планов рассказал мэр Владимир Марченко.

Всего самом южном районе Волгограда запланированы к реализации 86 проектов стоимостью около 300 млрд рублей, уточняют в пресс-службе обладминистрации.

Местом притяжения горожан должен стать Южный парк Волгограда, который начал принимать посетителей 21 июля. Торжественное открытие — в субботу, 25-го.

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