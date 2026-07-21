Питьевая вода подорожает: в одном из городов Башкирии утвердили новые тарифы

До 30 сентября 2026 года тарифы остаются прежними. С 1 октября цена для населения вырастет с 29,28 до 29,77 рубля за кубометр. С 1 января 2027 года — до 32,74 рубля. С июля 2028 года тариф поднимется до 37,38 рубля, а к концу 2029 года достигнет 38,7 рубля за кубометр.