Белорусы приступили к строительству футбольного стадиона в Воронеже

Торжественная церемония, которая ознаменовала начало строительства, прошла во вторник. Также была заложена капсула времени в основание будущего спорткомплекса.
«Капсулу в фундамент стадиона заложили посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и губернатор Воронежской области Александр Гусев», — говорится в сообщении БелТА.
Результатом сотрудничества с белорусскими специалистами уже стал ряд знаковых объектов в Воронеже. В их числе — крупнейшая в России школа «Содружество» на 2,8 тысячи мест, которая была открыта в 2023 году, детский сад «Изумрудный город».
Также при участии Беларуси в регионе был реконструирован стадион «Факел» и возведена новая школа в поселке Стрелица.
Ранее депутат Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Клишевич отмечал, что работа над этим проектом станет еще одним подтверждением тесного взаимодействия и стратегического партнерства двух стран.