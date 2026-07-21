Белорусы приступили к строительству футбольного стадиона в Воронеже

Результатом сотрудничества с белорусскими специалистами уже стал ряд знаковых объектов в Воронеже. В их числе — крупнейшая в России школа «Содружество» на 2,8 тысячи мест, которая была открыта в 2023 году, детский сад «Изумрудный город».