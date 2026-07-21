Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы приступили к строительству футбольного стадиона в Воронеже

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусские специалисты приступили к строительству нового Центрального стадиона футбольного клуба «Факел» в Воронеже.

Источник: Telegram / Палата представителей Национального собрания Беларуси

Торжественная церемония, которая ознаменовала начало строительства, прошла во вторник. Также была заложена капсула времени в основание будущего спорткомплекса.

«Капсулу в фундамент стадиона заложили посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и губернатор Воронежской области Александр Гусев», — говорится в сообщении БелТА.

Результатом сотрудничества с белорусскими специалистами уже стал ряд знаковых объектов в Воронеже. В их числе — крупнейшая в России школа «Содружество» на 2,8 тысячи мест, которая была открыта в 2023 году, детский сад «Изумрудный город».

Также при участии Беларуси в регионе был реконструирован стадион «Факел» и возведена новая школа в поселке Стрелица.

Ранее депутат Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Клишевич отмечал, что работа над этим проектом станет еще одним подтверждением тесного взаимодействия и стратегического партнерства двух стран.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше