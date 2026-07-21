Суточное потребление топлива растет, очереди на АЗС не исчезают: власти Башкирии рассказали, что происходит

Чиновник утверждает, что очереди на АЗС сохраняются из-за того, что работают не все заправки. Частники закупают топливо малыми партиями у трейдеров и сейчас не справляются с конкуренцией. Власти прорабатывают возможность помочь им с закупками — тогда точек для заправки станет больше.