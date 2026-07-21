Заморозить тарифы системы «Платон» предложили в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области направит предложение в Минтранс РФ о заморозке тарифов или введении моратория на взимание платы в системе «Платон». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области по итогам заседания оперативного штаба под председательством губернатора Глеба Никитина.
По данным властей, транспортная отрасль региона впервые за семь лет завершила год с убытками, а объем грузоперевозок снизился на 11,3%. Помимо «Платона», нижегородские власти намерены вынести на федеральный уровень инициативы о налоговых каникулах, моратории на внеплановые проверки и выравнивании условий с иностранными перевозчиками.
Также на оперштабе обсудили проблемы малого бизнеса, рост комиссий маркетплейсов и внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН). Губернатор поручил проработать компенсации предпринимателям, пострадавшим от атак БПЛА на склады маркетплейсов, и призвал бизнес отказаться от «серых» зарплат.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил закупить новое медоборудование для больницы в Арзамасе.