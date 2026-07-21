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Прокуратура проверит реконструкцию ЦУМа до получения акта ГИКЭ в Волгограде

В акте ГИКЭ говорится, что фундамент основной части здания находится в работоспособном состоянии, однако часть конструктивных элементов — в аварийном.

Стартовала прокурорская проверка реконструкции здания волгоградского ЦУМа. Надзорное ведомство выяснит, можно ли было начинать ремонт здания до получения акта государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).

Документацию должны были подготовить в декабре 20215 года, однако на сайте облкультнаследия она появилась только в июле 2026-го, сообщает v1.ru.

В акте ГИКЭ говорится, что фундамент основной части здания находится в работоспособном состоянии, однако часть конструктивных элементов — в аварийном, в том числе, колонны здания.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области снизились темпы строительства жилья.