Прокуратура проверит реконструкцию ЦУМа до получения акта ГИКЭ в Волгограде

Стартовала прокурорская проверка реконструкции здания волгоградского ЦУМа. Надзорное ведомство выяснит, можно ли было начинать ремонт здания до получения акта государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).
Документацию должны были подготовить в декабре 20215 года, однако на сайте облкультнаследия она появилась только в июле 2026-го, сообщает v1.ru.
В акте ГИКЭ говорится, что фундамент основной части здания находится в работоспособном состоянии, однако часть конструктивных элементов — в аварийном, в том числе, колонны здания.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области снизились темпы строительства жилья.