Склон Зеленского съезда в Нижнем Новгороде укрепляют после оползня

Восстановление склона ведется одновременно с другими работами на прилегающей территории. В частности, на улице Пожарского изменят конфигурацию дорожного полотна, а также переустроят систему водоотвода. Это позволит направить дождевые и талые воды в сторону, противоположную склону, и снизить риск повторного размыва грунта.