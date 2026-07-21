Андрей Попов: задача «Банка России» — сделать все, чтобы инфляция была стабильно низкой

И результаты последнего опроса показывают, что доступность кредита и уровень процентных ставок для многих компаний уже не является значимым ограничением для ведения бизнеса. Это очень важный сигнал. Он говорит о том, что финансовые условия для бизнеса улучшились и они могут более уверенно планировать свою операционную деятельность. А вот если говорить о потребительском кредитовании, то последовательное снижение нашей ключевой ставки призвано делать кредиты для граждан более доступными, более дешёвыми. Однако на протяжении последних, наверное, двух лет. Регулятор ужесточает требования к заёмщикам и ужесточает требования к самим кредитным организациям. И получается как бы противостояние. Как можно объяснить это явление? Это, действительно, очень такой интересный вопрос. Но на самом деле здесь речь идёт про две разные задачи Банка России. Ключевая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики, которая направлена на обеспечение ценовой стабильности. И здесь, если упростить, то мы говорим о стоимости денег. Но также у нас есть и другая задача — обеспечение финансовой стабильности. И здесь мы применяем другие инструменты, в частности макропренциальные надбавки и лимиты.