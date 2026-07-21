Андрей Попов: задача «Банка России» — сделать все, чтобы инфляция была стабильно низкой

Андрей Анатольевич, больше всего, конечно, волнует инфляция. Граждане и бизнес интересуется, почему Банк России в условиях заметного снижения инфляции в последние год-полтора не снижает пропорционально ключевую ставку? Действительно, годовая инфляция значительно замедлилась. Например, в июне текущего года в целом по стране она составила 6%. Но при этом наши граждане ожидают, что в ближайшие 12 месяцев рост цен будет гораздо заметнее — 12,4%. И почему нам важно, чтобы ключевая ставка соответствовала инфляционным ожиданиям граждан? И тут, если при её снижении, ставки по вкладам станут гораздо ниже, чем, по их инфляционным ожиданиям, то люди могут принять решение о том, что держать деньги в банке невыгодно. И лучше их потратить на покупки.
И в этом случае спрос существенно увеличится, он сильно превысит возможности производства, и инфляция ускорится, а нам придётся снова начинать борьбу с высокой инфляцией. И тут важно понимать, что когда люди говорят о более быстром снижении ключевой ставки, они в основном думают о том, что сразу же снизятся ставки и по кредитам.
Но этого не будет. Потому что в условиях высокой инфляции ставок банки не сделают ставки по кредитам низкими. И поэтому снижение ключевой ставки происходит постепенно, чтобы вклады оставались привлекательными, кредиты не были излишни и неоправданно дорогими, и всё это вместе создавало условия для устойчивого замедления инфляции.
Отмечу, что задача Банка России не в том, чтобы краткосрочно замедлить рост цен, а мы стремимся к тому, чтобы инфляция была стабильно низкой. На какие ещё показатели ориентируется «Банк России» при принятии решения по ключевой ставке? Перед каждым заседанием Совета директоров по ключевой ставке «Банк России» очень внимательно смотрит на то, что происходит в экономике. Анализируется динамика инфляции. Ожидания по росту цен, деловая кредитная активность, ситуация на международных рынках и во внешней торговле. Кроме того, оценивается, как сработали предыдущие решения по ключевой ставке и как на них среагировали финансовые рынки. Важно понимать, что. Решение по ключевой ставке действует на инфляцию не сразу.
Нужно от трёх до шести кварталов для того, чтобы эффект от изменения ключевой ставки полностью транслировался в цены. Поэтому «Банк России» смотрит не только на текущую ситуацию, но также, насколько эти тенденции устойчивы в будущем. Поэтому мы готовим и оформляем макроэкономическую модель, прогноз.
И если прогноз говорит о том, что инфляция надолго отклоняется от целевого уровня в 4%, то тогда принимается решение об изменении ключевой ставки. Андрей Анатольевич, какова на сегодняшний день средняя инфляция в регионах Приволжья и как она отличается от среднего показателя по России? Годовая инфляция в целом по Приволжскому федеральному округу в июне ускорилась до 6,6%. И это в целом выше, чем по стране. При этом в Саратовской, Нижегородской областях, в Мордовии и Башкирии инфляция сложилась ниже, чем общероссийский показатель. Если сравнивать инфляцию по округу и по стране в целом, то за последние 12 месяцев сильнее подорожали услуги.
И основная причина — это более высокий спрос жителей нашего округа. И нужно сказать, что на ряд товаров и услуг рост цен был более умеренный, чем в целом по стране. Так, молочная продукция в Приволжском федеральном округе подешевела сильнее. У нас много собственных производств, и высокая обеспеченность своими собственными молочными продуктами сдерживает рост цен на неё.
Также за 12 месяцев слабее, чем в целом по стране, подорожал проезд на общественном транспорте, и сильнее подешевели фрукты. Если говорить о других экономических показателях, какие показатели сейчас демонстрирует рынок труда в Приволжье? Ситуация на рынке труда в Приволжском федеральном округе в целом соответствует общероссийской. Сейчас в нашей экономике задействованы практически все трудовые ресурсы, и в мае безработица в Поволжье составила 1,6%. Это тоже ниже, чем в целом по стране. Напряжённость на рынке труда спадает медленно. Но надо же сказать о том, что вот потребность в ресурсах, с учётом исключения сезонного фактора в Приволжском федеральном округе значительно снизилась с момента пиковых значений двадцать третьего-двадцать четвёртого годов.
Предприятие говорят о том, что в дальнейшем они планируют меньшее повышение заработных плат. И тут важно, чтобы это повышение не ускоряло инфляцию. И для того чтобы не искать инфляцию, они должны расти такими темпами, близкими, сопоставимыми с ростом производительности труда. А как наш бизнес реагирует на снижение ключевой ставки? Мы видим, что снижение ключевой ставки постепенно транслируется в ставки по кредитам, а это, в свою очередь, оказывает поддержку деловой активности. Но, как я говорил раньше, важно помнить, что денежно-кредитная политика действует на инфляцию не сразу. Всегда нужно время для того, чтобы эффект от изменения ключевой ставки нашли своё проявление в ценах. И вот в рамках проекта Банка России мониторинг предприятий мы более 26 лет опрашиваем бизнес.
И результаты последнего опроса показывают, что доступность кредита и уровень процентных ставок для многих компаний уже не является значимым ограничением для ведения бизнеса. Это очень важный сигнал. Он говорит о том, что финансовые условия для бизнеса улучшились и они могут более уверенно планировать свою операционную деятельность. А вот если говорить о потребительском кредитовании, то последовательное снижение нашей ключевой ставки призвано делать кредиты для граждан более доступными, более дешёвыми. Однако на протяжении последних, наверное, двух лет. Регулятор ужесточает требования к заёмщикам и ужесточает требования к самим кредитным организациям. И получается как бы противостояние. Как можно объяснить это явление? Это, действительно, очень такой интересный вопрос. Но на самом деле здесь речь идёт про две разные задачи Банка России. Ключевая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики, которая направлена на обеспечение ценовой стабильности. И здесь, если упростить, то мы говорим о стоимости денег. Но также у нас есть и другая задача — обеспечение финансовой стабильности. И здесь мы применяем другие инструменты, в частности макропренциальные надбавки и лимиты.
И с учётом этих требований банки самостоятельно определяют свою финансовую политику и в том числе не выдают кредиты и займы людям, которые не могут погасить этот долг. И расскажу, как это работает на практике. Когда люди берут кредит, не имея на то реальных возможностей к его погашению, То риски в системе нарастают. Потому что высокая долговая нагрузка, она приводит к тому, что заёмщики становятся более уязвимыми к изменениям, как, например, на рынке труда или в экономике в целом.
И в результате растут неплатежи, ухудшается качество кредитных портфелей, это создаёт уже риски в целом в системе. И поэтому нам важно, чтобы кредитование росло не за счёт потенциально проблемных кредитов, а оставалось сбалансированным. И только в этих условиях мы сможем обеспечить такую долгосрочную финансовую стабильность и защитить как наших самих заёмщиков, так и банковскую систему.