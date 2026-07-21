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Глеб Никитин проверил ремонт двух сельских школ в Дивеевском округе

Губернатор проинспектировал ход капремонта учебных заведений в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Губернатор Глеб Никитин во время поездки по югу региона оценил ход капитального ремонта школ в Дивеевском округе. Это стало продолжением его рабочего визита в муниципалитет, о котором сообщалось ранее. Об этом глава региона рассказал в своем Макс-канале.

В одной из школ округа идет масштабное обновление: специалисты меняют инженерные сети, проводку, обновляют фасад и выполняют внутреннюю отделку. Глеб Никитин поручил региональному Минобразования оказать содействие в закупке современного технического оборудования для этого учреждения.

В селе Елизарьево школу фактически возводят заново — старое здание снесли, залили новый фундамент под спортзал и построили котельную. Сдать объект планируется до конца декабря. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». Всего за 5 лет в Нижегородской области отремонтировали более 330 школ и еще 30 построили с нуля.

Ранее сообщалось, что заморозить тарифы системы «Платон» предложили в Нижегородской области.