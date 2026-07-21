Глеб Никитин проверил ремонт двух сельских школ в Дивеевском округе

В селе Елизарьево школу фактически возводят заново — старое здание снесли, залили новый фундамент под спортзал и построили котельную. Сдать объект планируется до конца декабря. Работы ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». Всего за 5 лет в Нижегородской области отремонтировали более 330 школ и еще 30 построили с нуля.