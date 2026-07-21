Нижегородские власти обсудят с Wildberries поддержку поставщиков после пожаров

Нижегородские власти намерены провести переговоры с Wildberries по защите интересов местных поставщиков, которые могли пострадать из-за пожаров на складах маркетплейса после атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперштаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.
По словам главы региона, в условиях роста налоговой нагрузки, высокой стоимости кредитов, снижения спроса и увеличения издержек малому бизнесу особенно важна поддержка. Для этого власти разработали несколько мер, которые придадут устойчивости местным предпринимателям.
Одной из таких мер станет взаимодействие с Wildberries, с которой проведут переговоры в интересах нижегородских поставщиков, пострадавших от пожаров на складах.
Также регион планирует расширить возможности для малого и среднего бизнеса за счет перехода на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
Еще одним направлением работы станет инициатива по изменению подхода к расчету НДС для продавцов на маркетплейсах. По словам губернатора, сегодня в налоговую базу включается комиссия торговых площадок, которая в отдельных случаях достигает 50−70% стоимости товара.
«Считаем необходимым пересмотреть этот подход, поскольку такая ситуация создает дополнительную нагрузку на предпринимателей», — подчеркнул Никитин.
Губернатор добавил, что регион продолжит реализовывать меры поддержки экономики, однако ожидает от бизнеса ответных шагов — в том числе повышения прозрачности работы, легализации заработных плат и отказа от схем ухода от налогов через искусственное дробление компаний.
Напомним, что вражеские беспилотники ударили по логистическим комплексам Wildberries в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске в ночь на 18 июля. В результате происшествия пострадали несколько десятков человек, еще несколько погибли.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый завод по производству трубопроводных систем начали строить в Дзержинске.