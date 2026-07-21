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Свыше 100 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область за первую половину 2026 года

География визитов охватила страны ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Время

Нижегородская область приняла 103 иностранные делегации из 55 стран мира по итогам первой половины 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиж.

Регион посетили представители Абхазии, Анголы, Аргентины, Армении, Белоруссии, Бразилии, Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кувейта, Малайзии, Монголии, Мьянмы, ОАЭ, Сербии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, ЮАР и многих других стран.

«Мы убеждены, что активное международное взаимодействие является ключевым фактором для динамичного развития региона и повышения качества жизни его жителей. Уверена, что эта тенденция к расширению сотрудничества будет только усиливаться», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Одним из ключевых мероприятий, способствовавших привлечению иностранных гостей, стала ежегодная международная конференция ЦИПР, проходившая в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.

За четыре дня мероприятие посетило более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Аргентину и Филиппины. В экспозиции было представлено 185 стендов с технологичными решениями от российских и зарубежных компаний.

Результатом активного диалога и плодотворного сотрудничества в первой половине 2026 года также стало подписание 11 договоров с зарубежными партнерами. Эти соглашения были заключены с рядом стран, включая Абхазию, Беларусь и Сербию, и направлены на дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.

Напомним, что Нижегородская область укрепляет связи со странами ШОС.

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