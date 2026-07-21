Свыше 100 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область за первую половину 2026 года

Нижегородская область приняла 103 иностранные делегации из 55 стран мира по итогам первой половины 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиж.
Регион посетили представители Абхазии, Анголы, Аргентины, Армении, Белоруссии, Бразилии, Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кувейта, Малайзии, Монголии, Мьянмы, ОАЭ, Сербии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, ЮАР и многих других стран.
«Мы убеждены, что активное международное взаимодействие является ключевым фактором для динамичного развития региона и повышения качества жизни его жителей. Уверена, что эта тенденция к расширению сотрудничества будет только усиливаться», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Одним из ключевых мероприятий, способствовавших привлечению иностранных гостей, стала ежегодная международная конференция ЦИПР, проходившая в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.
За четыре дня мероприятие посетило более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Аргентину и Филиппины. В экспозиции было представлено 185 стендов с технологичными решениями от российских и зарубежных компаний.
Результатом активного диалога и плодотворного сотрудничества в первой половине 2026 года также стало подписание 11 договоров с зарубежными партнерами. Эти соглашения были заключены с рядом стран, включая Абхазию, Беларусь и Сербию, и направлены на дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.
Напомним, что Нижегородская область укрепляет связи со странами ШОС.