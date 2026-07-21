Появились пробки на Ольхон после стабилизации ситуации с топливом в регионе

IrkutskMedia, 21 июля. После стабилизации ситуации с бензином в Приангарье жители региона сообщают о пробке для переправы на остров Ольхон. При этом длительное ожидание наблюдается как днем, так и ночью. Местные жители сообщают, что не могут приоритетно попасть на паром и им приходится стоять в единой очереди по несколько часов, и даже ночевать в машине.