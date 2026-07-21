Появились пробки на Ольхон после стабилизации ситуации с топливом в регионе

IrkutskMedia, 21 июля. После стабилизации ситуации с бензином в Приангарье жители региона сообщают о пробке для переправы на остров Ольхон. При этом длительное ожидание наблюдается как днем, так и ночью. Местные жители сообщают, что не могут приоритетно попасть на паром и им приходится стоять в единой очереди по несколько часов, и даже ночевать в машине.
Так, одна из жительниц острова сообщила в чате тг-канала (18+) губернатора Приангарья, что из-за возросшего турпотока и запрета проезда по приоритетной полосе на паром, ей приходится ночевать в машине. Женщина добавила, что ей по состоянию здоровья необходима регулярная медпомощь, поэтому она вынуждена часто выезжать с острова на материк. Жительница попросила власти региона, пересмотреть данный запрет для жителей острова.
В свою очередь в областном Минтрансе сообщили, что изменения по приоритетному проезду было пересмотрено после разъяснения прокуратуры Иркутской области.
«Приоритетный проезд вне очереди автомобильного транспорта имеют маршруты регулярных перевозок, оперативных служб и других спецавтомобилей. В настоящее время министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области во взаимодействии с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой прорабатывается правовая возможность принятия проекта нормативно-правового акта, предусматривающего приоритетный проезд для жителей о. Ольхон на паромной переправе», — сообщили в министерстве.
Напомним, ранее Минтранс Иркутской области сообщил, что для минимизации ожидания заезда на паром на переправе намерены запустить третье судно, появление которого ожидается уже на этой неделе.