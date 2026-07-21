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Сельское хозяйство будет получать дизтопливо по новой схеме

Глава государства изменил прежний указ, который регулировал снабжение агросектора топливом с начала 2021 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который меняет нормы по поставке дизтоплива сельскохозяйственным организациям, сообщила президентская пресс-служба.

Глава государства изменил указ о поставке дизельного топлива, который действовал с 1 января 2021 года. В первоначальной редакции говорится, что дизтопливо для агросектора освобождается от акцизов. Общий объем не должен превышать 505 тыс. тонн в год.

При этом топливо должно поставляться по перечням облисполкомов, согласованным с Минсельхозпродом и концерном «Белнефтехим».

В новом указе в целом эта схема сохраняется. Как отметили в пресс-службе, новшество касается способа доставки горючего.

«Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организаций системы ПО “Белоруснефть”, — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник Лукашенко провел селекторное совещание по уборочной кампании. На нем, в частности, он поднял проблему кражи топлива.

«Нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности», — отметил президент.

Его возмутили случаи, когда правоохранители «крышуют» эти хищения и входят с преступниками в долю.

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