Власти запустят новый автобусный маршрут до Кстова после жалоб нижегородцев

Жители Нижнего Новгорода и Кстова смогут пользоваться новым автобусным маршрутом № 125, который свяжет улицу Усилова с автостанцией Кстова. Такое решение приняли после проверки, организованной Министерством транспорта Нижегородской области из-за многочисленных обращений пассажиров на отсутствие автобусов на маршруте № 225. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.