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Власти запустят новый автобусный маршрут до Кстова после жалоб нижегородцев

После многочисленных обращений пассажиров региональный Минтранс заключил контракт с новым перевозчиком.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Новгорода и Кстова смогут пользоваться новым автобусным маршрутом № 125, который свяжет улицу Усилова с автостанцией Кстова. Такое решение приняли после проверки, организованной Министерством транспорта Нижегородской области из-за многочисленных обращений пассажиров на отсутствие автобусов на маршруте № 225. Об этом сообщили в ЦРТС Нижегородской области.

Проверка показала, что маршрут № 225, работавший по нерегулируемым тарифам, не обеспечивал стабильное транспортное сообщение. В результате региональные власти решили заключить государственный контракт на обслуживание нового маршрута № 125 с перевозчиком ООО «Столица Авто».

Для пассажиров будут действовать городские тарифы. Стоимость одной поездки составит 40 рублей. Ознакомиться с расписанием движения автобусов можно на официальном портале автоматизированной системы информирования пассажиров.

Власти рассчитывают, что запуск нового маршрута позволит обеспечить регулярное сообщение между Нижним Новгородом и Кстовом и решить проблему, на которую ранее неоднократно жаловались жители.