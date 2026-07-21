Variety узнало о массовых сокращениях в студии Pixar

Disney не единственная крупная компания в своей отрасли, которая столкнулась с сокращениями в 2026 году. Из-за реструктуризации постепенно увольнять сотрудников в апреле начала Sony Pictures Entertainment — там работы лишились кадры в телевизионных, корпоративных и киноподразделениях. О массовых увольнениях говорило и руководство Paramount Pictures из-за слияния с Warner Bros.