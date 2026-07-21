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Как волгоградцам спасти свой бизнес и кошелек: инструмент, о котором еще не все знают

Если финансовое положение оставляет желать лучшего, не всегда это означает, что нужно ждать приставов и.

Если финансовое положение оставляет желать лучшего, не всегда это означает, что нужно ждать приставов и судов. В УФНС России по Волгоградской области напомнили о том, что есть законный способ взять паузу и сохранить свое дело. Для жителей региона, будь то владельцы крупных компаний, индивидуальные предприниматели или обычные граждане, действует антикризисная мера — отсрочка или рассрочка по налогам и страховым взносам. Это не просто «поблажка», а реальный инструмент, чтобы не уйти в минус и не доводить дело до банкротства.

В чем выгода для волгоградцев?

Главный плюс — запас времени. Вместо того чтобы судорожно искать деньги, можно оперативно:

отсрочить платеж сроком до 1 года. За это время можно «перегруппироваться» и найти средства,

разбить долг на части (рассрочка) — до 3 лет. Платить маленькими суммами гораздо легче, чем отдавать всё и сразу.

Это позволяет избежать арестов счетов, списаний и других неприятных мер принудительного взыскания. Проще говоря, вы договариваетесь с государством, и оно не блокирует ваш бизнес.

Кому подходит и как получить?

Механизм работает как для юрлиц, так и для физлиц.

Для предпринимателей и организаций: заявление подается онлайн через «Личный кабинет юридического лица» или ИП в разделе «Заявления». Не нужно стоять в очередях.

Для обычных граждан — все можно сделать в «Личном кабинете налогоплательщика» в разделе «Рассрочка по налоговым платежам». Буквально пара кликов — и вы запускаете процедуру.

Важные моменты, чтобы не было сюрпризов:

На сумму долга начисляются проценты (это плата за передышку), поэтому выгоднее не затягивать с закрытием.

Для оформления потребуется обеспечение (залог, поручительство или банковская гарантия).

Повторно на один и тот же налог эту меру не дают.

Помощь от ФНС.

Налоговая служба пошла навстречу волгоградцам и создала специальный сервис — «Интерактивный помощник» на сайте ФНС. Вы отвечаете на несколько вопросов о своей ситуации, и система подсказывает, можете ли вы рассчитывать на отсрочку.