Как волгоградцам спасти свой бизнес и кошелек: инструмент, о котором еще не все знают

Если финансовое положение оставляет желать лучшего, не всегда это означает, что нужно ждать приставов и судов. В УФНС России по Волгоградской области напомнили о том, что есть законный способ взять паузу и сохранить свое дело. Для жителей региона, будь то владельцы крупных компаний, индивидуальные предприниматели или обычные граждане, действует антикризисная мера — отсрочка или рассрочка по налогам и страховым взносам. Это не просто «поблажка», а реальный инструмент, чтобы не уйти в минус и не доводить дело до банкротства.