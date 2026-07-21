Как волгоградцам спасти свой бизнес и кошелек: инструмент, о котором еще не все знают

Если финансовое положение оставляет желать лучшего, не всегда это означает, что нужно ждать приставов и судов. В УФНС России по Волгоградской области напомнили о том, что есть законный способ взять паузу и сохранить свое дело. Для жителей региона, будь то владельцы крупных компаний, индивидуальные предприниматели или обычные граждане, действует антикризисная мера — отсрочка или рассрочка по налогам и страховым взносам. Это не просто «поблажка», а реальный инструмент, чтобы не уйти в минус и не доводить дело до банкротства.
В чем выгода для волгоградцев?
Главный плюс — запас времени. Вместо того чтобы судорожно искать деньги, можно оперативно:
отсрочить платеж сроком до 1 года. За это время можно «перегруппироваться» и найти средства,
разбить долг на части (рассрочка) — до 3 лет. Платить маленькими суммами гораздо легче, чем отдавать всё и сразу.
Это позволяет избежать арестов счетов, списаний и других неприятных мер принудительного взыскания. Проще говоря, вы договариваетесь с государством, и оно не блокирует ваш бизнес.
Кому подходит и как получить?
Механизм работает как для юрлиц, так и для физлиц.
Для предпринимателей и организаций: заявление подается онлайн через «Личный кабинет юридического лица» или ИП в разделе «Заявления». Не нужно стоять в очередях.
Для обычных граждан — все можно сделать в «Личном кабинете налогоплательщика» в разделе «Рассрочка по налоговым платежам». Буквально пара кликов — и вы запускаете процедуру.
Важные моменты, чтобы не было сюрпризов:
На сумму долга начисляются проценты (это плата за передышку), поэтому выгоднее не затягивать с закрытием.
Для оформления потребуется обеспечение (залог, поручительство или банковская гарантия).
Повторно на один и тот же налог эту меру не дают.
Помощь от ФНС.
Налоговая служба пошла навстречу волгоградцам и создала специальный сервис — «Интерактивный помощник» на сайте ФНС. Вы отвечаете на несколько вопросов о своей ситуации, и система подсказывает, можете ли вы рассчитывать на отсрочку.