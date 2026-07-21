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ЦБ поднял официальный курс доллара до максимума за три месяца

Банк России установил официальный курс доллара на 22 июля на уровне 78,55 ₽, повысив его на 24 копейки. Это максимум почти за три с половиной месяца: последний раз курс был выше 8 апреля, когда доллар стоил около 78,75 рубля.

Банк России установил официальный курс доллара на 22 июля на уровне 78,55 ₽, повысив его на 24 копейки. Это максимум почти за три с половиной месяца: последний раз курс был выше 8 апреля, когда доллар стоил около 78,75 рубля.

Кроме доллара, регулятор увеличил официальный курс евро на 20 копеек — до 89,76 ₽, и китайского юаня на 4 копейки — до 11,61 ₽ Для сравнения, на 20 июля доллар стоил 78,32 ₽, евро — 89,55 ₽, а юань показал небольшой рост до 11,57 ₽

Официальные курсы иностранных валют, которые устанавливает Банк России, используются для расчетов по финансовым инструментам, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро. Значения базируются на котировках Московской биржи с учётом торгов предыдущего дня.