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Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о крипте

Принятый Госдумой закон, который должен стать основой регулирования российского криптовалютного рынка, предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов на некастодиальные кошельки. Мягкий режим предусмотрен лишь для участников внешнеэкономической деятельности, но и в этом случае перевод активов на неадминистрируемый кошелек пройдет только спустя 48 часов.

Принятый Госдумой закон, который должен стать основой регулирования российского криптовалютного рынка, предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов на некастодиальные кошельки. Мягкий режим предусмотрен лишь для участников внешнеэкономической деятельности, но и в этом случае перевод активов на неадминистрируемый кошелек пройдет только спустя 48 часов.

Участники рынка считают, что использование только кастодиального контура вряд ли привлечет массового инвестора. Главные опасения связаны с санкционными рисками: операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов, что чревато блокировками и заморозкой средств инвесторов. Это, по оценкам собеседников «Ъ», может подтолкнуть контрагентов к отказу от работы с российскими площадками.

Физлицам закон тоже устанавливает ограничения: покупать криптовалюту можно будет не более чем на 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Эксперты полагают, что на российском правовом поле останутся в основном осторожные долгосрочные инвесторы, тогда как наиболее активная часть рынка продолжит работу в иностранной юрисдикции.

Подробнее — в материале «Ъ» «В соответствии с цифрой закона».

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