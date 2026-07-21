Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о крипте

Физлицам закон тоже устанавливает ограничения: покупать криптовалюту можно будет не более чем на 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Эксперты полагают, что на российском правовом поле останутся в основном осторожные долгосрочные инвесторы, тогда как наиболее активная часть рынка продолжит работу в иностранной юрисдикции.