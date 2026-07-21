FT рассказала, как США перестают быть агросверхдержавой

США находятся на грани утраты своего положения ведущего мирового экспортера агропромышленной продукции, пишет Financial Times в статье «Падение американской сельскохозяйственной сверхдержавы».
Американская федерация фермерских бюро (AFBF) прогнозирует, что в следующем году фермерам будет трудно выращивать основные культуры, благодаря которым США стали ведущим мировым экспортером. Убытки составят $138 на акр при производстве сои, $167 — кукурузы, $145 — пшеницы и $406 — хлопка, подсчитали там.
По данным Министерства сельского хозяйства, в прошлом году Соединенные Штаты экспортировали сельскохозяйственную продукцию на $171 млрд. Это всего на $2 млрд больше, чем Бразилия, которая выиграет от перебоев в торговле, вызванных введением тарифов. Экспорт Бразилии в первом полугодии этого года увеличился на 6%, достигнув рекордных $87 млрд. Бразилия уже является крупнейшим в мире производителем сои, говядины и мяса птицы, а также потеснила США с позиции ведущего экспортера хлопка.
Financial Times пересказала предысторию нынешнего кризиса. В XX веке США развивали свои плодородные земли, создав разветвленную сеть элеваторов, железных дорог и портов. Это позволило стране производить больше зерна, чем ее жители были способны потребить, и экспортировать излишки. Китай в то время стал импортировать продукцию США.
По мере роста производства американской агропромышленности потребовались огромные объемы соевого шрота. Американские фермеры увеличили посевы бобов и инвестировали в технику, экспортные терминалы и складские помещения из ожиданий, что спрос со стороны Китая будет только расти. Однако в 2018 году, когда Трамп ввел пошлины на китайские товары на сотни миллиардов долларов, Пекин ввел ответные меры, после чего закупки американской сои резко сократились.
«Наши торговые соглашения меняются по чьей-то прихоти, и весь тот огромный труд, затраченный на выстраивание отношений, на добросовестное сотрудничество и попытки решить возникающие проблемы, может быть перечеркнут в одночасье», — сказал глава Союза фермеров штата Айова Аарон Леман.
Администрация Трампа в 2018 и 2019 годах выделила субсидии фермерам на общую сумму около $23 млрд. Однако, по словам фермера Кори Гудхью, простое вливание денег проблему не решает. «Нам не нужны выплаты — нам нужна торговля», — подчеркнул он.
В итоге Китай стал закупать больше бобов у Бразилии. Бывший главный экономист Минсельхоза Джозеф Глаубер отметил, что к 2020 году доля Бразилии на мировом рынке оказалась выше той, которую прогнозировали на 2025 год. «Это поразительно. Вот к чему приводят торговые войны», — заметил он.
К моменту возвращения Трампа в Белый дом в январе прошлого года бразильцы уже обеспечивали основную часть китайского импорта сои. «Пять лет назад мы потеряли часть потребителей нашей продукции — зарубежных покупателей, — сказал Леман. — Они так и не вернулись к нам».
Фермеры жалуются, что второй срок республиканца принес очередной виток пошлин и торговой неопределенности. Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, утверждает, что «США не только не утратили свои позиции, но и выходят на рекордный уровень экспорта сельскохозяйственной продукции — $174 млрд». «Нынешняя администрация активно работает над расширением существующих и освоением новых рынков, а также над налаживанием связей между нашими трудолюбивыми производителями и зарубежными покупателями, чтобы гарантировать, что наши производители никогда не будут зависеть от одного-единственного покупателя», — заявили там.
Венди Джонсон из Айовы рассказала, что многие фермеры поначалу полагали, что перемены, инициированные президентом, в конечном счете приведут к чему-то лучшему. «Но горизонт все ближе, а особых надежд мы не видим, — добавила она. — Не думаю, что с политической точки зрения вам нужно, чтобы у фермеров Среднего Запада угасала надежда».
В феврале Верховный суд США отменил пошлины, введенные после объявленного Трампом в апреле 2025 года «Дня освобождения». После этого американский лидер подписал указ о дополнительной пошлине в размере 10% «для всех стран» на 150 дней, которые прекратят действовать 24 июля. Федеральный торговый суд США признал эти пошлины незаконными. Недавно FT писала, что США готовят новые тарифы в размере от 10 до 12,5% для 60 стран.
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