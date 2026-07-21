FT рассказала, как США перестают быть агросверхдержавой

Фермеры жалуются, что второй срок республиканца принес очередной виток пошлин и торговой неопределенности. Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, утверждает, что «США не только не утратили свои позиции, но и выходят на рекордный уровень экспорта сельскохозяйственной продукции — $174 млрд». «Нынешняя администрация активно работает над расширением существующих и освоением новых рынков, а также над налаживанием связей между нашими трудолюбивыми производителями и зарубежными покупателями, чтобы гарантировать, что наши производители никогда не будут зависеть от одного-единственного покупателя», — заявили там.