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Минцифры представило доктрину по борьбе с IT-преступлениями

Минцифры подготовило проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Документ вынесен на общественное обсуждение и может быть изменен.

Источник: Аргументы и факты

Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Документ опубликован для общественного обсуждения.

В министерстве пояснили, что доктрина должна системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности. Еще одной ее задачей станет упорядочивание работы государственных органов и организаций, участвующих в борьбе с кибермошенниками.

Предполагается, что документ поможет согласовать действия всех структур, задействованных в противодействии IT-преступлениям. При этом представленные меры пока являются направлениями деятельности, а не готовыми решениями.

Для реализации некоторых предложений потребуется разработать и принять дополнительные нормативные изменения. По итогам общественного обсуждения проект доктрины может быть скорректирован.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало порядок возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников. Согласно проекту, компенсацию в зависимости от результатов проверки сможет выплачивать банк или оператор связи.