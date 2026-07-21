Минцифры представило доктрину по борьбе с IT-преступлениями

Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Документ опубликован для общественного обсуждения.
В министерстве пояснили, что доктрина должна системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности. Еще одной ее задачей станет упорядочивание работы государственных органов и организаций, участвующих в борьбе с кибермошенниками.
Предполагается, что документ поможет согласовать действия всех структур, задействованных в противодействии IT-преступлениям. При этом представленные меры пока являются направлениями деятельности, а не готовыми решениями.
Для реализации некоторых предложений потребуется разработать и принять дополнительные нормативные изменения. По итогам общественного обсуждения проект доктрины может быть скорректирован.
Ранее сообщалось, что Минцифры разработало порядок возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников. Согласно проекту, компенсацию в зависимости от результатов проверки сможет выплачивать банк или оператор связи.