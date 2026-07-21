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Проект технопарка в Троицке включили в список приоритетных инвестпроектов

Объем инвестиций в постройку составит порядка 1,6 млрд рублей.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы включило проект создания технопарка «ТехноСпарк» в Троицке в список инвестиционных приоритетных проектов (ИПП). Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Основными резидентами нового технопарка станут предприятия в области прецизионной механической обработки, энергетики, робототехники и информационных технологий. Площадь технопарка составит 20,9 тыс. кв. м. В комплексе из трех корпусов планируется разместить лабораторные, производственные и административные помещения для резидентов. Будет создано более 550 новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в создание технопарка составит порядка 1,6 млрд рублей. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит инвестору обнулить ставку налога на имущество, а арендная ставка земельного участка будет уменьшена до 0,01% от кадастровой стоимости.

«Предполагаются прямые инвестиции в резидентов технопарка со стороны собственного венчурного фонда группы “Техноспарк” — Technospark Ventures, а также партнерских фондов. Инвестирование осуществляется на ранних стадиях разработки технологии или создания продукта. Начало деятельности технопарка “ТехноСпарк” намечено на 2028 год», — добавили в мэрии.

Всего в Москве статус ИПП присвоен 19 проектам, в числе которых реконструкция кинотеатра «Ударник», создание технопарков «ЗИЛ», «Калибр», «Рябиновая 44», «Ньютон Плаза», «НТВ», промышленных комплексов компаний «ЭлитГруппИнвест», «Альфа Автоматив Техноложис».

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