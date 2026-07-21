Проект технопарка в Троицке включили в список приоритетных инвестпроектов

«Основными резидентами нового технопарка станут предприятия в области прецизионной механической обработки, энергетики, робототехники и информационных технологий. Площадь технопарка составит 20,9 тыс. кв. м. В комплексе из трех корпусов планируется разместить лабораторные, производственные и административные помещения для резидентов. Будет создано более 550 новых рабочих мест», — говорится в сообщении.