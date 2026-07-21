В РФ могут проработать подтверждение биометрией подозрительных операций

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Биометрию могут рассмотреть в России как способ подтверждения при выявлении подозрительных операций, следует из доктрины по борьбе с IT-преступлениями, опубликованной на сайте Минцифры.
«Проработка возможностей использования биометрических персональных данных при проведении профилактических проверок, а также при выявлении подозрительных операций, совершаемых в дистанционном формате, как одного из возможных способов подтверждения таких операций», — говорится в документе.
В Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направления деятельности, но не готовые решения. Для некоторых придется разработать соответствующие нормативные изменения. Документ размещен для общественного обсуждения и может быть изменен.