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В РФ могут проработать подтверждение биометрией подозрительных операций

Такой пункт содержится в доктрине Минцифры по борьбе с IT-преступлениями.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Биометрию могут рассмотреть в России как способ подтверждения при выявлении подозрительных операций, следует из доктрины по борьбе с IT-преступлениями, опубликованной на сайте Минцифры.

«Проработка возможностей использования биометрических персональных данных при проведении профилактических проверок, а также при выявлении подозрительных операций, совершаемых в дистанционном формате, как одного из возможных способов подтверждения таких операций», — говорится в документе.

В Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направления деятельности, но не готовые решения. Для некоторых придется разработать соответствующие нормативные изменения. Документ размещен для общественного обсуждения и может быть изменен.