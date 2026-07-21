В России могут создать систему криминалистического учета по цифровому следу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Систему криминалистического учета на основе цифрового следа компьютерных устройств могут создать в России. Это следует из перечня направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями, опубликованной на сайте Минцифры.
«Развитие принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе цифрового следа компьютерного или электронного устройства», — сказано в документе.
Новая система будет включать сбор, хранение и обработку данных в сети. Для этого предусмотрено развитие специализированных аналитических программных продуктов для проведения исследований и судебных компьютерно-технических экспертиз. Документ также предполагает нормативное закрепление порядка использования сведений, которые получены по открытым источникам, в качестве доказательственной базы по уголовным делам.
В Минцифры отмечали, что документ содержит лишь направления деятельности, но не готовые решения. Для некоторых придется разработать соответствующие нормативные изменения. Документ размещен для общественного обсуждения и может быть изменен.