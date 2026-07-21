В России могут создать систему криминалистического учета по цифровому следу

Новая система будет включать сбор, хранение и обработку данных в сети. Для этого предусмотрено развитие специализированных аналитических программных продуктов для проведения исследований и судебных компьютерно-технических экспертиз. Документ также предполагает нормативное закрепление порядка использования сведений, которые получены по открытым источникам, в качестве доказательственной базы по уголовным делам.