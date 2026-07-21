Кабмин поручил увеличить уставной капитал РЖД для квантовых сетей

«В соответствии с федеральным законом “О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов” увеличить уставный капитал акционерного общества на 421 084 тыс. рублей путем размещения 421 084 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за одну акцию в целях обеспечения создания квантовых сетей», — говорится в распоряжении.