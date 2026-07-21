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Кабмин поручил увеличить уставной капитал РЖД для квантовых сетей

Сумма может составить 421,1 млн рублей.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уставной капитал ОАО «РЖД» увеличат примерно на 421 млн рублей для обеспечения создания квантовых сетей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с федеральным законом “О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов” увеличить уставный капитал акционерного общества на 421 084 тыс. рублей путем размещения 421 084 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за одну акцию в целях обеспечения создания квантовых сетей», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, увеличение уставного капитала осуществляется в соответствии с мероприятиями дорожной карты «Квантовые коммуникации» федерального проекта «Прикладные исследования и перспективные разработки» национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства.